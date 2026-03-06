Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на чемпионате Европы по ски-альпинизму среди юниоров

Спортсменка из Московской области Анастасия Пшеничная стала бронзовым призером чемпионата Европы по ски-альпинизму среди юниоров. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Пшеничная из спортшколы олимпийского резерва «Истина» (город Истра) выступала в дисциплине «эстафета смешанная» вместе с российским спортсменом Рустамом Елчяном. Команда продемонстрировала результат в 48 минут 38 секунд и заняла третье место. Первое место завоевали немецкие ски-альпинисты, а вторыми стали атлеты из Испании.

Стоит отметить, что Анастасия Пшеничная — многократная победительница и призер первенств России по спортивному ориентированию на лыжах.

Всего в чемпионате участвовали 124 спортсмена из 17 стран, включая Азербайджан, Турцию, Италию, Швейцарию, Словению, Германию, Испанию, Австрию, Норвегию, Болгарию, Чехию, Польшу, Россию, Словакию, Грецию, Андорру и Швецию.

Российские спортсмены выступали под национальным флагом. Турнир прошел 4 и 5 марта 2026 года на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане.

