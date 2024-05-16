Подмосковная спортсменка заняла 3-е место на соревнованиях по BMX | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 15:52 Подмосковная спортсменка заняла 3-е место на соревнованиях по BMX ГБУ ДО МО "СШОР по велоспорту"

Читать 360 в

Представительница Московской области Валерия Занозина заняла третье место на соревнованиях по BMX. Она вошла в число лучших в возрастной группе 13-14 лет, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили в дисциплине «ритм-трек». Это новое направление в BMX.

Реклама

Отмечается, что награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях подобного уровня. Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проходили 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».