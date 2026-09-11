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    Подмосковная спортсменка выиграла золото на соревнованиях по борьбе в Уфе

    Фото: Федерация спортивной борьбы России

    Представительница Московской области Алина Шевченко поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнованиях по вольной борьбе. Об успехе егорьевской спортсменки рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

    Спартакиада сильнейших спортсменов проходит в Уфе с 8 по 11 сентября в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

    Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, провела на пути к финалу три поединка. В решающей схватке за золото подмосковная она не оставила шансов представительнице Москвы Татьяне Колониной, одержав чистую победу со счетом 10:0.

    Благодаря этому достижению сборная региона завершила соревновательный цикл по спортивной борьбе с четырьмя наградами.

    Ранее обладателями бронзовых медалей стали Садык Лалаев (Химки), Муслим Исаев (Воскресенск) и Георгий Габеев (Химки), представляющие СШОР по единоборствам. Греко-римская борьба остается одной из ключевых дисциплин национального спортивного календаря.