Подмосковная спортсменка выиграла золото на соревнованиях по борьбе в Уфе

Представительница Московской области Алина Шевченко поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнованиях по вольной борьбе. Об успехе егорьевской спортсменки рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Спартакиада сильнейших спортсменов проходит в Уфе с 8 по 11 сентября в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

Алина Шевченко, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, провела на пути к финалу три поединка. В решающей схватке за золото подмосковная она не оставила шансов представительнице Москвы Татьяне Колониной, одержав чистую победу со счетом 10:0.

Благодаря этому достижению сборная региона завершила соревновательный цикл по спортивной борьбе с четырьмя наградами.

Ранее обладателями бронзовых медалей стали Садык Лалаев (Химки), Муслим Исаев (Воскресенск) и Георгий Габеев (Химки), представляющие СШОР по единоборствам. Греко-римская борьба остается одной из ключевых дисциплин национального спортивного календаря.