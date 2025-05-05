Подмосковная спортсменка выиграла золото на первенстве мира по тяжелой атлетике
Подмосковная спортсменка Софья Врагова выиграла золото на первенстве мира по тяжелой атлетике среди девушек 13-17 лет. Она показала лучший результат в рывке в своей весовой категории.
Как сообщили в региональном Минспорте, Софья Врагова из Богородского округа также установила два рекорда России — дважды в рывке, подняв 96 и 100 килограммов, а также в сумме 213 килограммов.
Софья представляет отделение СШОР по тяжелой атлетике в Старой Купавне и тренируется под руководством Владимира Сущака.
Ранее другая подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова выиграла шесть медалей и установила три мировых рекорда.
Турнир прошел в столице Перу городе Лиме с 30 апреля по 5 мая.
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