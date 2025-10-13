Подмосковная спортсменка выиграла золото на первенстве Азии по жиму

В Гонконге с 8 по 12 октября прошли масштабные соревнования — чемпионат и первенство Азии по жиму и жиму классическому IPF 2025. Мероприятие собрало ведущих атлетов со всего континента.

Россию на соревнованиях представила Дарья Валиахметова, которая занимается в студенческом спортивном клубе «Пеликан» и учится в Губернском колледже в Серпухове.

В состязаниях по классическому жиму среди юниоров 19-23 лет в весовой категории до 57 килограммов она одержала безоговорочную победу, поднявшись на высшую ступень пьедестала и получив золотую награду. Спортсменка блестяще справилась со всеми тремя подходами, установив итоговый вес в 85 килограммов.

В абсолютном зачете среди юниорок Дарья продемонстрировала выдающийся результат, заняв вторую позицию.

Соревнования стали для Валиахметовой первым международным выступлением и первой победой в новой для нее возрастной категории «юниорки».

