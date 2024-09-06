Подмосковная спортсменка выиграла золото этапа Кубка Содружества по биатлону

Подмосковная спортсменка Анастасия Халили выиграла золотую медаль на соревнованиях первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт». Ей удалось пройти дистанцию 7,5 километра за 21 минуту 59,5 секунды.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, регион представляют 13 спортсменов. А всего в турнире участвуют 100 сильнейших биатлонистов — призеров Олимпийских игр, в числе которых Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ирина Казакевич и другие.

Первый этап соревнований проходит с 4 по 9 сентября в Красноярске. Финал турнира состоится в начале апреля 2025 года в Мурманске.

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