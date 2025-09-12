Подмосковная спортсменка выиграла серебро первенства России по парусному спорту

Первенство России среди юношей и девушек до 19 лет по парусному спорту прошло в Таганроге. Серебряную медаль на соревнованиях выиграла спортсменка из Подмосковья Софья Юнчикова.

Представительница Московской области заняла второе место в классе «Лазер-радиал». Ее обошла соперница из Севастополя, а третьей на финише оказалась спортсменка из Санкт-Петербурга.

Первенство России по парусному спорту собрало свыше 200 яхтсменов из разных регионов России. Соревнования стали отбором в молодежную сборную страны.

Участники 2007-2013 годов рождения демонстрировали мастерство сразу в нескольких классах яхт: «420», «29-й», «Лазер 4.7» и «Накра 15».

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».