Подмосковная спортсменка выиграла серебро на соревнованиях по биатлону

Подмосковная спортсменка Анастасия Халили выиграла серебро на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходили с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске.

Как рассказали в региональном Минспорте, Анастасия заняла второе место на масс-старте 12,5 километра среди женщин, опередив соперницу Викторию Сливко.

Ранее другая подмосковная спортсменка Кристина Резцова выиграла серебро в спринте на 7,5 километра

Кубок Содружества пройдет в шесть этапов. Следующие турниры состоятся в Чайковском, Демино, Сочи и Мурманске.

В соревнованиях участвуют 84 спортсменов из Белоруссии.