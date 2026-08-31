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    Подмосковная спортсменка выиграла серебро на чемпионате мира по гребному спорту

    Фото: ФГСР

    Представительница Московской области Мария Ракова поднялась на вторую ступень пьедестала чемпионата мира по академической гребле, который проходит в столице Нидерландов с 24 по 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства спорта.

    Спортсменка выступала в заездах легких весов среди женщин на одиночных лодках. Мария продемонстрировала время 7 минут 32,73 секунды. Золото завоевала представительница Мексики Кения Лечуга (7:29,16), а бронзу — голландская спортсменка Фемке ван де Флит (7:35,56).

    Мировое первенство по гребному спорту служит главным международным стартом сезона под эгидой Международной федерации FISA.

    Турнир объединяет атлетов из десятков стран и является ключевым этапом квалификации к Олимпийским играм. Медали разыгрывают во всех классах лодок.