Подмосковная спортсменка выиграла серебро на чемпионате Европы по ски-альпинизму

Юниорский чемпионат Европы по ски-альпинизму проходил 4 и 5 марта на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане. Спортсменка из Подмосковья Анастасия Пшеничная выиграла на соревнованиях серебряную медаль.

Представительница Истры, выступавшая под национальным флагом, продемонстрировала мастерство в дициплине «индивидуальная гонка». Ее обошла участница из Испании, а третью ступень пьедестала заняла спортсменка из Польши.

Ранее Анастасия Пшеничная стала первой в вертикальной гонке и получила бронзу на чемпионате Европы в дисциплине «эстафета смешанная» вместе с Рустамом Елчяном.

На соревнованиях по ски-альпинизму среди юниоров состязались 124 спортсмена из 17 стран мира.