Подмосковная спортсменка выиграла на первенстве России по санному спорту

Подмосковная спортсменка Дарья Олесик выиграла золото на первенстве России по санному спорту. Соревнования прошли в Сочи 4 и 5 марта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Как сообщили в региональном Минспорте, Дарья Олесик выиграла золото в дисциплине «одноместные сани». Второе место заняла ее соперница из Красноярского края Елизавета Журавлева, а на третьем ступени пьедестала оказалась Ксения Шамова из Пермского края.
Ранее подмосковная спортсменка получила две медали на чемпионате России. Она выиграла серебро на одноместных санях и бронзу в спринте на одноместных санях.
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