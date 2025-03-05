Подмосковная спортсменка выиграла на первенстве России по санному спорту

Подмосковная спортсменка Дарья Олесик выиграла золото на первенстве России по санному спорту. Соревнования прошли в Сочи 4 и 5 марта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Как сообщили в региональном Минспорте, Дарья Олесик выиграла золото в дисциплине «одноместные сани». Второе место заняла ее соперница из Красноярского края Елизавета Журавлева, а на третьем ступени пьедестала оказалась Ксения Шамова из Пермского края.

Ранее подмосковная спортсменка получила две медали на чемпионате России. Она выиграла серебро на одноместных санях и бронзу в спринте на одноместных санях.