Подмосковная спортсменка выиграла на международном турнире по боксу в Сербии

Фото: фото: Федерация бокса России

Подмосковная спортсменка Кира Леонова выиграла на международных соревнованиях по боксу, которые проходили в Сербии. В турнире приняли участие более 100 боксеров из 15 стран мира.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Леонова победила россиянку Софью Молчанову во втором раунде. Она стала победительницей среди юниорок 17-18 лет в весовой категории до 60 килограммов.

Международный турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в сербской Субботице с 26 августа по 2 сентября.

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