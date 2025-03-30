Подмосковная спортсменка выиграла масс-старт чемпионата России по биатлону

Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили завоевала первое личное золото чемпионата России. Соревнования прошли с 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске. Спортсменка стала лучшей в масс-старте.

Анастасия Халили завершила дистанцию в 12,5 километра за 41 минуту 45,0 секунды и промахнулась три раза. Биатлонистка из Московской области пришла раньше ближайшей соперницы Анастасии Егоровой на 29,4 секунды. Третьей финишировала Ирина Казакевич, она закончила гонку на 39,2 секунды позже и допустила четыре промаха.

«Я рада, что сейчас все получается. Надеюсь, что в концовке сезона покажу то, что я действительно натренировала, на что я способна. 30 секунд преимущество — это здорово и это то, к чему я хочу стремиться в каждой гонке», — сказала Анастасия после финиша.

Министерство физической культуры и спорта МО отмечает, что ранее спортсменка выиграла «золото» в смешанной эстафете чемпионата России в составе команды.