Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на Кубке лиги клубного биатлона

Подмосковная спортсменка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона. В турнире, который проходит в Ханты-Мансийске 16–17 ноября, участвует 15 команд из России и Белоруссии.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Халили финишировала третьей в женском масс-старте на 10 километров.

Золото завоевала российская биатлонистка Виктория Сливко, а на втором месте — Анастасия Шевченко.

В ведомстве добавили, что на первых соревнованиях биатлонистов в этом сезоне выступает пять спортсменок из Подмосковья в составе четырех смешанных команд.

Впереди у спортсменов смешанная эстафета.