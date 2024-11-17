Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на Кубке лиги клубного биатлона

Подмосковная спортсменка Анастасия Халили выиграла бронзовую медаль на Кубке международной лиги клубного биатлона. В турнире, который проходит в Ханты-Мансийске 16–17 ноября, участвует 15 команд из России и Белоруссии.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Халили финишировала третьей в женском масс-старте на 10 километров.
Золото завоевала российская биатлонистка Виктория Сливко, а на втором месте — Анастасия Шевченко.
В ведомстве добавили, что на первых соревнованиях биатлонистов в этом сезоне выступает пять спортсменок из Подмосковья в составе четырех смешанных команд.
Впереди у спортсменов смешанная эстафета.
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