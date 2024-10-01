Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по теннису

Подмосковная спортсменка Дарья Шадчнева выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по теннису. Турнир прошел с 22 по 29 сентября в Казани.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, теннисистка из Химок заняла третье место в тандеме с представительницей Тольятти в парном разряде.

«Победителями в этой дисциплине стал дуэт представительниц Саратова и Екатеринбурга, а на втором месте расположилась пара из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Также бронзовыми призерами стали спортсменки, представляющие Москву и Сочи», — добавили в министерстве.

В ходе турнира прошли соревнования в пяти разрядах. Это одиночные и парные игры для мужчин и женщин, а также смешанный парный разряд.

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