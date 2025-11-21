Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по кикбоксингу

Подмосковная спортсменка Юлия Куценко стала бронзовым призером чемпионата России по кикбоксингу. Она показала высокий результат в весовой категории 65 килограммов в дисциплине «лоу-кик».

Как рассказали в региональном Минспорта, Юлия — воспитанница Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. В решающем поединке она уступила сопернице из Омской области. За первое место финалистки будут бороться 21 ноября.

Юлия Куценко — обладательница Кубка мира, многократная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы по кикбоксингу.

Чемпионат проходит с 18 по 23 ноября в Каспийске в рамках федеральной программы «Спорт России». В нем примут участие более 700 человек из 60 регионов страны.