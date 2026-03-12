Подмосковная спортсменка выиграла бронзу на чемпионате России по фристайлу
Чемпионат России по фристайлу проходил в Ярославской области с 6 по 10 марта. Спортсменка из Подмосковья выиграла на соревнованиях бронзовую медаль.
Представительница региона Станислава Сумеркина заняла третье место в дисциплине «акробатика». Она набрала 55,14 балла, продемонстрировав высокое мастерство и отличную подготовку.
Вторую ступень пьедестала заняла представительница Республики Башкортостан, а победу на соревнованиях одержала участница из Красноярского края.
Чемпионат провели в рамках реализации федеральной программы «Спорт России». Мероприятие прошло на территории спортивного комплекса «Подолино».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте