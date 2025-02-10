Подмосковная спортсменка выиграла 4 золота на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина выиграла золотую медаль на Кубке России по прыжкам в воду в финальный день соревнований. Всего по итогам турнира она завоевала четыре награды высшей пробы.

Как рассказали в региональном Минспорте, Елизавета Кузина показала лучший результат в прыжке с трехметрового трамплина. На втором месте расположилась ее соперница их Волгоградской области, а на третьем — представительница Свердловской области.

В результате подмосковная спортсменка получила четыре золотые медали — ранее она заняла первое место в трех других дисциплинах.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 3 по 8 февраля в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали свыше 150 человек.