Подмосковная спортсменка выиграла 3 медали на соревнованиях по прыжкам на лыжах

Представительница Московской области завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Подмосковная спортсменка Ксения Каблукова взяла серебро в дисциплине «супер команд» на трамплине К-95 в паре с петербурженкой Кристиной Кручининой в составе команды «Россия-2».

Также медаль второго уровня она получила в составе смешанной команды «Россия-2» в прыжках с трамплина К-95.

В личном зачете среди женщин на большом сочинском трамплине К-125 Каблукова выиграла бронзу. Ее обогнали китаянка и россиянка Кристина Прокопьева.

В ведомстве напомнили, что Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина прошли с 24 по 28 июля в Сочи. На них приехали сильнейшие спортсмены — лидеры сборных команд из России, лыжники из Белоруссии, Казахстана и Китая. Участники соревновались в прыжках с трамплинов K-95 и K-125 без снега. Кроме того, в рамках лыжного двоеборья были представлены лыжероллерные гонки. Боролись за победу как индивидуально, так и командами.