Подмосковная спортсменка выиграла 3 медали на Кубке мира по синхронному плаванию

Подмосковная спортсменка Валерия Плеханова выиграла три медали на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Она дважны стала бронзовым призером и победила в составе сборной в групповой дисциплине.

Валерия Плеханова представляла областной Центр олимпийских видов спорта в Чехове. Она заняла третье место в дисциплине «соло, техническая программа». Победу одержала соперница из Белоруссии, а серебро досталось спортсменке из Германии.

Вторую медаль Валерия получила в категории «соло, произвольная программа». Первое и второе места достались представительницам Германии и Белоруссии.

В «группе — произвольной программе» сборная России заняла первое место. В состав команды вошли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, а также Валерия Плеханова, которая была запасной. Серебро и бронза — у команд Китая и Франции.

Соревнования проходили с 27 по 29 марта в Париже.