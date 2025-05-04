Подмосковная спортсменка установила 3 мировых рекорда по тяжелой атлетике

Варвара Кузьминова из Подмосковья установила сразу три мировых рекорда на первенстве мира по тяжелой атлетике, которое проходит в Лиме. Она представляла Богородский округ и выступала в весовой категории до 76 килограммов.

​Всего спортсменка завоевала шесть медалей: три золотые среди девушек 13–17 лет — в рывке, толчке и по сумме двоеборья, а также одну золотую и две серебряные медали в тех же дисциплинах среди юниорок 15–20 лет.

Свой первый рекорд мира Варвара установила в рывке, подняв 106 килограммов, а затем побила его же, подняв 108. В толчке она показала результат 127 килограммов, и в сумме двоеборья получилось 235 килограммов — это стало ее третьим мировым рекордом на данных соревнованиях. В зачете среди юниорок до 20 лет она уступила всего один килограмм спортсменке из США.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Перу с 30 апреля по 5 мая. В составе сборной России, которая впервые с 2021 года участвует в международном первенстве, выступают две спортсменки из Московской области — Варвара Кузьминова и Софья Врагова.