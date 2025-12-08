Подмосковная спортсменка стала вице-чемпионкой первенства мира по тхэквондо

Подмосковная тхэквондистка Валерия Скапровская завоевала серебряную медаль на первенстве мира среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка представляет Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске. Она выступала в весовой категории до 67 килограммов. В финале Скапровская уступила спортсменке из Южной Кореи Квак Мин Джу. Бронзовые медали достались участницам из Греции и Черногории.

В составе сборной России на турнире Московскую область представляли две спортсменки. Ранее другая воспитанница училища Милана Бекулова уже завоевала золотую медаль в категории до 48 килограммов.