Подмосковная спортсменка стала призером чемпионата России по маунтинбайку

Представительница Подмосковья Александра Ушакова завоевала серебро на чемпионате России по маунтинбайку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница Училища олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске показала отличное время в дисциплине «гонка в гору». Победу одержала спортсменка из Санкт-Петербурга, а бронза досталась представительнице Удмуртии.

Соревнования проходили 12 ноября в Архипо-Осиповке и стали частью федеральной программы «Спорт России».

Напомним, маунтинбайк — это езда на горных велосипедах по пересеченной местности. Такой вид спорта появился в середине XX века и быстро стал популярным по всему миру.