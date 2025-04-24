Подмосковная спортсменка стала призером 2 этапа Кубка России по BMX-фристайлу

Фото: Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Спортсменка из Московской области Елена Малышева завоевала «бронзу» на втором этапе Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийской дисциплине «фристайл-парк». Турнир шел в Казани на площадке «УРАМ». В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из 18 регионов страны.

«Золото» забрала Екатерина Круглова из Самарской области, «серебро» — представительница сборной Москвы Анастасия Блинова.

​В министерстве физической культуры и спорта Подмосковья напомнили, что на первом этапе Кубка в дисциплине «фристайл-парк» Елена Малышева положила в свою копилку награду высшего достоинства.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте