Подмосковная спортсменка стала призером 2 этапа Кубка России по BMX-фристайлу

Спортсменка из Московской области Елена Малышева завоевала «бронзу» на втором этапе Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийской дисциплине «фристайл-парк». Турнир шел в Казани на площадке «УРАМ». В соревнованиях приняли участие 84 спортсмена из 18 регионов страны.
«Золото» забрала Екатерина Круглова из Самарской области, «серебро» — представительница сборной Москвы Анастасия Блинова.
В министерстве физической культуры и спорта Подмосковья напомнили, что на первом этапе Кубка в дисциплине «фристайл-парк» Елена Малышева положила в свою копилку награду высшего достоинства.
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