Подмосковная спортсменка победила на всероссийских соревнованиях по ВМХ

Представительницы Московской области стали победителями и призерами всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Еще одна спортсменка из Подмосковья стала призером этапа Кубка России по BMX. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На всероссийских соревнованиях по велоспорту в дисциплине «ВМХ фристайл-парк» Московскую область представляла спортсменка Софья Непрынцева. Она взяла золото, показав лучший результат среди девушек 15-16 лет.

В рамках пятого этапа Кубка России Елена Малышева из Московской области заняла третье место в этой же дисциплине. Отмечается, что обе спортсменки являются воспитанницами подмосковного Училища олимпийского резерва № 1.

Напомним, соревнования проходили с 18 по 21 июля в Казани по нацпроекту «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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