Подмосковная спортсменка победила на международных соревнованиях по теннису

Спортсменка из Подмосковья Мирра Андреева выиграла золотую медаль на международных соревнованиях по теннису WTA 250. Она заняла первое место в одиночном разряде, обыграв россиянку Элину Аванесян.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бронзу завоевали Ольга Данилович из Сербии и француженка Хлоэ Паке.

«Выход в первый финал ощущается великолепно: еще одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», — заявила победительница после матча.

В ведомстве добавили, что Мирра Андреева выиграла первый турнир WTA. На сегодняшний день она занимает 32-е место в рейтинге WTA и теперь поднимется в топ-25.

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