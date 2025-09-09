Подмосковная спортсменка победила на международном турнире по MMA

Спортсменка из Лыткарина Екатерина Яр нанесла поражение представительнице Казахстана Антонине Котляревской на международном турнире по ММА Octagon среди профессионалов. Об этом сообщили в подмосковном Минспорте.

Бой завершился в первом раунде, за 1,5 минуты Екатерина Яр заставила соперницу сдаться. Для этого она использовала удушающий прием «треугольник». Для казахской спортсменки поражение стало третьим в карьере.

​«Я буквально за неделю получила предложение прилететь в Казахстан и выйти на этот международный бой против топовой спортсменки всей Центральной Азии — она номер два в рейтинге tapology вне зависимости от весовых категорий. Разумеется, я сразу же согласилась», — поделилась Екатерина Яр после выхода из октагона.

Также девушка раскрыла свое место силы и рецепт победы. На соревнования она настраивалась подмосковном Волкушинском карьере. Перед схваткой занималась пробежками, плаванием, воркаутом и вставала в спарринги на свежем воздухе. За достижение Яр поблагодарила команду из Лыткарина и Раменского.

Победа стала пятой в карьере представительницы Подмосковья. Бой проходил в весовой категории до 57 килограммов.

В ведомстве напомнили, что турнир Octagon по ММА состоялся в Алма-Ате 7 сентября. Он объединил спортсменов из семи стран: России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.