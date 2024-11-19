Подмосковная спортсменка победила на Кубке России по шорт-треку

Аймалетдинова показала выдающееся время в гонке на 1,5 тысячи метров — две минуты и 28,645 секунды. Вторую позицию заняла Анна Уразова из Свердловской области, преодолевшая полуторакилометровую дистанцию за две минуты и 28,705 секунды. Замкнула тройку призеров Арина Бахия из Петербурга с результатом две минуты и 28,795 секунды.

Кубок России по шорт-треку проходил с 14 по 17 ноября в городе Смоленск. Параллельно с турниром состоялись всероссийские отборочные соревнования на первенство страны по шорт-треку среди юниоров и юниорок в возрастной категории 18-19 лет.

В смешанной эстафете на три тысячи метров сборная Московской области финишировала второй. В состав региональной команды вошли Алиса Руссу, Анастасия Козулина, Зорик Чогандарян и Вадим Марченко. Кроме того, Алиса Руссу завоевала бронзовую награду на дистанции 1,5 тысячи метров.