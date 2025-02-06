Подмосковная спортсменка победила на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина выиграла на Кубке России по прыжкам в воду. Она стала лучше в дисциплине «трамплин три метра синхронные прыжки».
Елизавета Кузина показала лучший результат в дисциплине «трамплин три метра синхронные прыжки» среди женщин в тандеме с представительницей Свердловской области Кристиной Ильиных. На втором месте оказались спортсменки из Волгоградской области и Санкт-Петербурга, а на третьем — из Республики Татарстан и Москвы.
Соревнования пройдут с 3 по 8 февраля в Санкт-Петербурге и станут отборочными на международные старты, среди которых Кубок Евразийских стран.
В турнире участвуют более 150 человек из 16 регионов России и Белоруссии. Он проходит в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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