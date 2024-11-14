Подмосковная спортшкола по тяжелой атлетике прошла в финал национальной премии

Московская областная спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике вошла в число финалистов Национальной спортивной премии 2024. Ее отметили в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Поддержать школу можно на сайте премии, после чего лауреатов выберет экспертный совет, включающий известных спортсменов, тренеров и деятелей культуры. Церемония награждения состоится 20 ноября в Москве.

Школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике основали в 2003 году. В сезоне 2023-2024 ее воспитанники завоевали 264 медали, включая 115 золотых, и установили 30 рекордов России. На XII Спартакиаде учащихся спортсмены школы завоевали шесть медалей, обеспечив сборной Московской области первое общекомандное место.

В составе сборной России сейчас числятся 32 воспитанника школы, двое из которых стали мастерами спорта в этом году. Ежегодно около 40 тяжелоатлетов школы входят в национальные сборные, а более 120 — в сборные Московской области.