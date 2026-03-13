Подмосковная сноубордистка выиграла золото на всероссийской спартакиаде учащихся

В Красноярске с 9 по 16 марта проходят финальные соревнования XIII зимней спартакиады учащихся России по сноуборду. Спортсменка из Подмосковья Лидия Лукичева выиграла в рамках состязаний золотую медаль.

Сноубордистка, которая представлял Истру, продемонстрировала наилучший результат в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди юниорок.

Серебро в этой категории досталось участнице из Красноярского края Ульяне Сверкуновой, а бронзовую медаль выиграла ее землячка Владислава Дудко.

Для спортсменов в рамках соревнований предусмотрели две возрастные группы: юноши и девушки 13-14 лет, а также юниоры, юниорки 15-16 лет.