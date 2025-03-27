Подмосковная сноубордистка Варвара Артюхова выиграла Кубок России

Сноубордистка из Подмосковья Варвара Артюхова победила в общем зачете Кубка России в дисциплине «параллельный слалом». До этого спортсменка выиграла золотые медали на трех этапах турнира.

В кубковых стартах дисциплины представительница Московской области обошла сноубордисток из Алтайского края и Москвы.

Финальный VII этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» состоялся 26 марта 2025 года в городе Белокуриха.

Соревнования провели по федеральной программе «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».