Подмосковная сноубордистка Полина Мулендеева стала призером Кубка России

Представительница Подмосковья Полина Мулендеева заняла третье место на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах. В масштабных соревнованиях приняли участие свыше 85 спортсменов, собравшихся со всех регионов России.

Полина Мулендеева заняла третье место в турнире по параллельному слалому-гиганту среди женщин. Победительницей соревнований стала спортсменка из Москвы, а вторую ступень пьедестала заняла представительница Алтайского края.

Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» прошли с 3 по 6 декабря на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» в городе Миасс, расположенном в Челябинской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также подчеркнул, что особое внимание будет уделено реконструкции и капитальному ремонту уже построенных стадионов.