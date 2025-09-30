Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 34 тысяч заявок за 3 месяца

За третий квартал года на горячую линию службы помощи при дорожно-транспортных происшествиях Подмосковья поступило 34,2 тысячи обращений от водителей, попавших в аварии без пострадавших. Этот показатель на 1,4 тысячи случаев превышает данные за второй квартал.

Квалифицированную помощь за этот период получили свыше 68 тысяч автомобилистов.

«Участники более 12 тысяч ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники более пяти тысяч ДТП оформили „Европротоколы“ с помощью консультации работников горячей линии», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Только за минувшую неделю сотрудники службы помогли 5 818 водителям, которые стали участниками 2 909 аварий без пострадавших.

Служба помощи при ДТП — это единая система бесплатной поддержки водителей в Московской области. Специалисты дают консультации по телефону в круглосуточном режиме, а также предоставляют помощь очно в 16 центрах, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

В ведомстве напомнили, что в случае аварии без пострадавших следует как можно скорее покинуть автомобиль и отойти за пределы проезжей части. Затем необходимо позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям оператора.