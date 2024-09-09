Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,7 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП получила свыше 2,7 тысячи обращений от попавших в аварию водителей за неделю. Это на 251 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, участники 1,2 тысячи ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах, еще 350 человек оформили европротоколы благодаря консультации операторов горячей линии. Всего помощь получили 5,5 тысячи водителей.

Попавшим в ДТП автомобилистам рекомендуют обращаться по номеру 122 и действовать по инструкции оператора. Обратиться лично можно в центрах в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

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