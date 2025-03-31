Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,5 тысячи заявок за неделю

В Подмосковье сократилось количество аварий без пострадавших. Специалисты службы помощи при ДТП оказали квалифицированную помощь 5 350 автомобилистам.

За минувшие семь дней к операторам обратились 2 675 водителей, что на 324 меньше, чем неделей ранее.

За этот период 1 114 человек оформили ДТП в специализированных центрах, а 459 водителей составили европротоколы после консультации операторов.

В случае аварии без пострадавших водителей призвали обращаться по номеру 112 и следовать инструкциям диспетчеров.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что служба помощи при ДТП — это бесплатный сервис для участников дорожных происшествий в Московской области, объединяющий телефонные консультации и очное оформление документов.