Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,5 тысячи заявок за неделю

В Подмосковье для удобства водителей действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. За минувшие семь дней диспетчерам поступило 2604 обращения от участников аварий без пострадавших.

Всего квалифицированную помощь получили 5208 автомобилистов.

Сотрудники службы помогли зарегистрировать 1021 аварию в стационарных центрах, еще 381 водитель оформил «Европротокол» при консультативной поддержке операторов горячей линии.

В случае дорожно-транспортного происшествия без пострадавших необходимо немедленно покинуть салон машины, отойти на безопасное расстояние от проезжей части, позвонить по номеру 112 и следовать указаниям диспетчеров.

Оставаться в автомобиле опасно — другие участники дорожного движения могут не успеть среагировать, что может привести к повторному столкновению.

Служба помощи при ДТП представляет собой единую систему бесплатной поддержки для участников дорожных происшествий на территории Московской области.

Услуги включают как дистанционные консультации по телефону, доступные круглосуточно, так и очное сопровождение при оформлении аварий без пострадавших в 16 специализированных центрах, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00.