Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 70 тысяч заявок с начала года

В Подмосковье действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Сотрудники системы с начала года помогли участникам почти 69 тысяч аварий без пострадавших.

В первом квартале было зафиксировано 35 тысяч дорожных происшествий, что на 1,2 тысячи меньше по сравнению со вторым кварталом.

«За полгода подмосковная служба помощи при ДТП оказала квалифицированную помощь почти 138 тысячам водителей: около 12,3 тысячи ДТП оформили на месте по европротоколу, а около 27,9 тысячи ДТП оформили европротокол или расписку в стационарных центрах помощи», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Служба помощи представляет собой комплексный сервис, включающий круглосуточную горячую линию и сеть из 16 стационарных центров. Специалисты не только помогают водителям правильно оформить документы, но и консультируют по всем вопросам, связанным с авариями. Это позволяет минимизировать время оформления происшествия и снижает риск возникновения новых инцидентов.

При попадании в ДТП без пострадавших водителям следует немедленно позвонить по номеру 112, покинуть проезжую часть и следовать инструкциям диспетчеров.