Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2832 обращения за неделю Это на 31 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, участники 1,2 тысячи участников ДТП получили помощь в оформлении аварии в центрах, еще 296 человек составили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии. Всего помощь получили 5,6 тысячи водителей.

Попавшим в ДТП без пострадавших водителям рекомендуют обращаться по номеру 12 и действовать по инструкции оператора.

В министерстве напомнили, что автомобилисты также могут обратиться в центры лично в 15 округах.

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