Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю

За минувшие семь дней служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях оказала поддержку участникам 2979 аварий без пострадавших. Это на 100 случаев больше, чем неделей ранее.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры отметили, что в общей сложности помощь получили 5958 водителей.

В 1044 случаях аварии оформили в центрах помощи при ДТП, а в 462 — водителям помогли составить «Европротоколы» диспетчеры горячей линии.

В ведомстве напомнили, что при аварии без пострадавших следует незамедлительно выйти из машины и отойти за пределы проезжей части. После этого водителям советуют звонить по номеру 112 и следовать инструкциям оператора, который поможет действовать корректно.

Служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях была создана как единая система бесплатной поддержки участников аварий в Московской области. Она работает в двух форматах: круглосуточные дистанционные консультации по телефону и очная помощь в 16 специализированных центрах, открытых ежедневно с 8:00 до 20:00.

Определить ближайший центр можно с помощью операторов.