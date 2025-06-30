Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю

В Подмосковье действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях, созданная для удобства водителей. За минувшую неделю операторы обработали 2503 заявок от участников аварий без пострадавших, что на 162 инцидента больше, чем неделей ранее.

Специалисты службы оказали квалифицированную помощь 5 006 водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья уточнили, что 1018 автомобилистов получили помощь в центрах помощи при ДТП, а 406 человек оформили документы по европротоколу с консультационной поддержкой операторов горячей линии

Специалисты ведомства напомнили важные правила поведения при попадании в аварию без пострадавших: водителям следует немедленно покинуть транспортное средство, установить знак аварийной остановки, переместиться в безопасное место, связаться с экстренными службами по номеру 112 и следовать инструкциям диспетчера.

Круглосуточная горячая линия службы помощи при ДТП готова оказать поддержку в любое время. При необходимости операторы направят участников аварии в ближайший центр помощи, где можно получить очную консультацию и содействие в оформлении документов.

На территории Московской области работают 16 таких учреждений, которые принимают посетителей ежедневно с 8:00 до 20:00.