Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю

В Московской области действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Диспетчеры за минувшую неделю приняли 2917 вызовов от участников аварий без пострадавших.

Специалисты оказали квалифицированную помощь более чем 5834 водителям в Московской области.

Участникам 1183 транспортных происшествий рассказали, как оформить аварии в центрах помощи, а еще 486 автомобилистов составили «Европротоколы» при содействии работников «горячей линии».

Водителям в случае проблем на дороге советуют незамедлительно позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям. Служба оказывает помощь бесплатно и круглосуточно.