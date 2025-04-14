Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю
В Московской области действует служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Диспетчеры за минувшую неделю приняли 2917 вызовов от участников аварий без пострадавших.
Специалисты оказали квалифицированную помощь более чем 5834 водителям в Московской области.
Участникам 1183 транспортных происшествий рассказали, как оформить аварии в центрах помощи, а еще 486 автомобилистов составили «Европротоколы» при содействии работников «горячей линии».
Водителям в случае проблем на дороге советуют незамедлительно позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям. Служба оказывает помощь бесплатно и круглосуточно.
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