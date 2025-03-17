Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю

В Подмосковье участники аварий могут обратиться в службу помощи при ДТП. За неделю операторы приняли 2825 заявок от водителей.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что 1183 обратившимся помогли оформить аварии в центрах помощи при ДТП, а попавшим еще в 350 дорожных происшествий оказали содействие при заполнении «Европротоколов».

Автомобилистам, которые попали в аварии без пострадавших, рекомендуют позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям диспетчеров.

Сотрудники службы консультируют водителей по телефону круглосуточно. Также они оказывают очную помощь в Центрах помощи при ДТП, действующих в Королеве, Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, а также в Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.