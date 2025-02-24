Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 3 тысячи заявок за неделю

За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,9 тысячи обращений от участников ДТП без пострадавших. Это на 521 больше, чем неделей ранее.

За неделю служба приняла обращения от участников 2999 ДТП. Специалисты помогли 5,9 тысячи водителям. Из них 1,2 тысячи оформили аварии в Центрах, еще 545 составили европротоколы благодаря консультации оператора.

Попавшим в ДТП без пострадавших водителям рекомендуют обращаться по номеру 122 и действовать по инструкции специалиста горячей линии.

Получить помощь также можно лично в очных центрах.