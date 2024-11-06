Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 240 тысяч заявок с января

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области предоставила поддержку более 239 тысячам участников дорожных аварий. Помощь оказывалась за первые 10 месяцев 2024 года

Служба представляет собой единое пространство для оказания помощи в случае дорожно-транспортных происшествий, не связанных с пострадавшими. В ее рамках функционирует круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров.

По информации заместителя председателя правительства и министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, служба осуществила обработку более 119 тысяч аварий без пострадавших. Из них около 17 тысяч аварий удалось оформить через «Европротокол», а около 47 тысяч — в центрах помощи.

Он отметил, что работа единого пространства способствует сокращению времени нахождения участников ДТП на месте происшествия и быстрому выполнению необходимых действий, что, в свою очередь, значительно уменьшает риск повторных аварий и тяжесть их последствий.

Служба помощи предоставляет рекомендации относительно первоочередных действий на месте происшествия, осуществляет оформление «Европротокола», помогает избежать частых ошибок при регистрации ДТП без пострадавших и предлагает консультации по другим вопросам оформления аварий.

В результате работы службы время, в течение которого автомобили остаются на дороге после ДТП, сократилось с трех часов до 40 минут.