Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч звонков за неделю

За неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области поступило 2,1 тысячи обращений — на 79 меньше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Консультации получили 4,3 тысячи водителей, попавших в аварии без пострадавших. В ведомстве отметили, что 871 человеку оказали помощь в Центрах помощи при ДТП, а 234 смогли оформить европротоколы.

Напомним, служба помощи при ДТП предоставляет бесплатную помощь в Подмосковье как дистанционно, так и очно в 15 центрах, включая Красногорск, Королев и другие округа. Водителям, попавшим в аварии без пострадавших, следует звонить по номеру 112 и следовать инструкциям операторов.

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