Подмосковная служба помощи при ДТП приняла более 2 тысяч обращений за неделю

Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 2,4 тысячи обращений за неделю Это на 215 больше показателей прошлой недели.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, участники 1024 ДТП получили помощь в оформлении аварии, еще 304 человека составили европротоколы при содействии операторов горячей линии. Всего помощь получили 4,8 тысячи водителей.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться по номеру 112 и действовать по инструкции оператора. Получить помощь также можно лично в центрах в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

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