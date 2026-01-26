Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла 4 тысячи заявок за неделю

Подмосковная Служба помощи при ДТП приняла заявки от участников 4,3 тысячи автомобильных аварий за неделю. Это на 578 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в областном Минтрансе, помощь получили 8,6 тысячи водителей. Участники 1,6 тысячи ДТП оформили аварии в специализированных центрах, еще 630 составили европроторколы после консультации работников горячей линии.

Служба оказывает бесплатную помощь участникам дорожных происшествий без пострадавших. Получить консультацию можно круглосуточно по телефону и с 08:00 до 20:00 в 16 очных центрах.

В ведомстве водителей призвали быть осторожными и оьращаться по телефону 112 в чрезвычайных ситуациях. В случае ДТП необходимо покинуть машину и уйти за пределы проезжей части.