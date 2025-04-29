Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,8 тысячи заявок за неделю

За последнюю неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Подмосковья поступило почти три тысячи обращений от водителей. Это на 178 случаев больше, чем неделей ранее.

Специалисты помогли оформить документы участникам более тысячи аварий. Почти 500 водителей составили европротоколы при поддержке операторов. Всего квалифицированную помощь получили около 5,5 тысячи автомобилистов.

В Минтрансе региона напомнили, что служба работает круглосуточно. Водители могут получить консультацию по телефону или обратиться в один из стационарных центров, которые открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.

При попадании в аварию без пострадавших следует звонить по номеру 112 и следовать указаниям оператора.