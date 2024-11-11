Подмосковная служба помощи при ДТП приняла 2,6 тысячи заявок за неделю
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла обращения от участников 2615 автомобильных аварий за неделю. Всего консультации получили 5,2 тысячи водителей.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, участники 1058 аварий получили помощь в очных центрах, еще 267 человек оформили европротоколы после консультации с работниками горячей линии.
Попавших в ДТП без пострадавших водителей призывают обращаться за помощью по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.
Получить помощь также можно лично в центрах в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкино и Богородском округе.